Menekşe Plajı'ndaki hafta sonu yoğunluğu havadan fotoğraflandı
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Menekşe Plajı'ndaki hafta sonu yoğunluğu havadan fotoğraflandı

Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı bugün, kısıtlamaların kaldırılmasından bu yana en yoğun günlerinden birini yaşadı.

Menekşe Plajı'ndaki hafta sonu yoğunluğu havadan fotoğraflandı
12.07.2020 12:52 | Son Güncelleme: 12.07.2020 13:00

Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı bugün, kısıtlamaların kaldırılmasından bu yana en yoğun günlerinden birini yaşadı. Güneşli havayı fırsat bilen yüzlerce kişi, plaja akın etti. Plajdaki kalabalık, havadan da fotoğraflandı

Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından bugün, en yoğun günlerinden birini yaşadı. İstanbul'da hafta sonu sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte denize girmek isteyen yüzlerce kişi, Menekşe Plajı'na akın etti. Aileleri ve arkadaşları ile plaja gelen çok sayıda kişi, denize girdi ve güneşlendi. Bazı vatandaşlar da ağaç altlarında piknik yaptı. Plajı dolduran vatandaşlardan kimi sosyal mesafe kuralına uyarken, kimilerinin uymaması dikkat çekti. Plajda oluşan yoğunluk havadan da fotoğraflandı.


Kaynak: DHA

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