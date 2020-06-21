Menekşe Plajı'nda yoğunluk havadan fotoğraflandı
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Menekşe Plajı'nda yoğunluk havadan fotoğraflandı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından geçen hafta plajlarda yoğunluk yaşanmıştı.

Menekşe Plajı'nda yoğunluk havadan fotoğraflandı
21.06.2020 16:10 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:50
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından geçen hafta plajlarda yoğunluk yaşanmıştı. Kısıtlamasız bu pazar gününde de  Küçükçekmece Menekşe Plajı'nda çok sayıda vatandaş, denize girdi ve güneşlendi. Bazı vatandaşlar da ağaç altlarında piknik yaptı. Kimi vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarken, kimilerinin uymaması dikkat çekti. Cankurtaranlar zaman zaman denize girenlere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Menekşe Plajı'nda denize giren yüzlerce kişi havadan da fotoğraflandı.  


- Istanbul

Kaynak: DHA

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