Menekşe Plajı'nda hafta sonu yoğunluğu
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Menekşe Plajı'nda hafta sonu yoğunluğu

Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'nda pazar günü yoğunluğu yaşandı.

Menekşe Plajı'nda hafta sonu yoğunluğu
30.08.2020 18:12 | Son Güncelleme: 30.08.2020 18:15

Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'nda pazar günü yoğunluğu yaşandı. Vaka sayılarındaki artışlara rağmen sahildeki görüntü dikkat çekti.

Hafta sonunu evde geçirmek istemeyip sıcak havada serinlemek isteyenlerin adresi yine Menekşe Plajı oldu. Plaja akın eden vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Havadan görüntülenen Menekşe Plajı'nda vatandaşların sosyal mesafeyi hiçe sayarak yüzdüğü, güneşlendiği görüldü. Vaka sayılarındaki artışa rağmen sahilin son derece kalabalık olması dikkat çekti. Sahildeki tehlikeli görüntü acaba virüs unutuldu mu dedirtti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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