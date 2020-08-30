MENEKŞE PLAJI'NDA DİKKAT ÇEKEN HAFTA SONU YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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MENEKŞE PLAJI'NDA DİKKAT ÇEKEN HAFTA SONU YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'nda hafta sonu nedeniyle yoğunluğu yaşandı.

30.08.2020 17:13 | Son Güncelleme: 30.08.2020 17:19

Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'nda hafta sonu nedeniyle yoğunluğu yaşandı. Plajı dolduran yüzlerce kişi sosyal mesafe kuralına aldırış etmeden denize girdi.

Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'nda, hafta sonu ve 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşandı. İstanbul'da hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde olduğu hafta sonunda yüzlerce kişi Menekşe Plajına akın etti. Aileleri ve arkadaşlarıyla plaja gelen çok sayıda kişi, denize girdi, güneşlendi ve ağaç altlarında piknik yaptı. Plajı dolduran yüzlerce kişiden kimi sosyal mesafe kuralına uyarken, kimileri de kurala aldırış etmedi.

'KORONA UÇUYOR BURADA"

Tatil günü plaja gelen Aziz Demir kalabalığı fazla bulduğunu ifade ederek, 'Millet dip dibe. Gelmeseydik daha iyiydi, ilk defa geliyorum bir daha da gelmem. Korona uçuyor burada" dedi. Plajda oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde plajdaki doluluk dikkat çekti.

MENEKŞE PLAJI'NDA DİKKAT ÇEKEN HAFTA SONU YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

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