Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu -Sosyal mesafe hiçe sayıldı Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu yaşandı.

Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu

-Sosyal mesafe hiçe sayıldı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu yaşandı. Plajı dolduran yüzlerce vatandaş, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı.

Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu yaşandı. Kurban Bayramı'nın ilk günü sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar plaja akın etti. Aileleri ve arkadaşları ile plaja gelen çok sayıda kişi, denize girip serinledi. Plajda sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldığı görüldü. Plajda oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Görüntülerde plajdaki doluluk dikkat çekerken, korona virüs tedbirlerine uyulmadığı görüldü.

"Sosyal mesafeye dikkat edilmiyor"

Sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediğini söyleyen Kenan Yücetepe, " Küçükçekmece'ye geldik ama sosyal mesafeye uyan hiç kimse yok. Sosyal mesafeye dikkat edilmiyor" diye konuştu.

"Tatil amaçlı Küçükçekmece'ye geldik ama pişman oldum"

Tatil amaçlı geldiğini söyleyen bir vatandaş, "Tatil amaçlı Küçükçekmece'ye geldik ama pişman oldum. Daha önce Karadeniz'e gidiyordum. Orada sosyal mesafe çok daha iyiydi" ifadelerini kullandı.

"İkinci dalga gelir"

Kurban Bayramı'nın ilk gününde serinlemek için denize geldiğini ifade eden Esma Şahin, " Serinlemek için geldik, eğlenmek için geldik ama maalesef çok kalabalık. Sosyal mesafeye dikkat edilmiyor" dedi.

Kaynak: İHA