Menekşe deresi kırmızı renge büründü
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Menekşe deresi kırmızı renge büründü

İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek - Haberler | Güncel

Menekşe deresi kırmızı renge büründü Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Deresi'nin rengi kırmızıya büründü.

Menekşe deresi kırmızı renge büründü

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Deresi'nin rengi kırmızıya büründü. Çevrede kokuya neden olan dere drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul Küçükçekmece'deki Menekşe Deresi'nde deniz salyası vakasından sonra şimdi de kırmızıya büründü. Çevrede oturan vatandaşları ve balıkçıları tedirgin eden kırmızı su, bölgede kokuya da neden oldu. Kirlilik nedeniyle avlanamadıklarını söyleyen balıkçılar da yetkililerden çözüm istedi.

"Balıkçılar ekmek parası kazanamaz hale geldi"

Kırmızı su akıntısının dün akşam saatlerinde ortaya çıktığını belirten Balıkçı Ömer Levent Akkor, "Son zamanlarda bu su kirliliği böyle devamlı oluyor. Neden kırmızı olduğunu büyüklere de soruyoruz, son 5-6 senedir böyle. Bu zamanlarda muhakkak böyle. Yukarılardan gelen bir pis su mudur bilemiyoruz. Nedir, onu da anlamıyoruz. 20 gün böyle. Ağ atamıyoruz. Ekmek parası kazanamaz hale geldi balıkçılar. Dün akşamüzeri başladı yağmurdan sonra. Yağmur yağınca içerinin suyu biraz daha fazlalaştı. Fazlalaşınca suyla beraber akıntı dışarı döndü. Dışarı dönünce, bu hal alıyor. Bu mevsimde böyle oluyor maalesef" diye konuştu.

Menekşe deresi kırmızı renge büründü
Menekşe deresi kırmızı renge büründü
Menekşe deresi kırmızı renge büründü
Menekşe deresi kırmızı renge büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek

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