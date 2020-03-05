05.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:04

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girecek.

"Mendilim Kekik Kokuyor"

Haftanın dram ağırlıklı bir diğer yerli yapımı olan "Mendilim Kekik Kokuyor", yaşadıkları Anadolu kasabasında genç bir kıza gönül veren iki amca oğlunun, Çanakkale savunmasına çağrılmalarıyla birlikte yaşadıklarını anlatıyor.

Mehmet Çevik, Wilma Elles, Hakan Devrim Göztepe, Tarık Bayrak ve Devrim Yakut'un başrollerinde oynadığı filmi Hüseyin Özden ve M. Hakan Kurşun yönetti.

Kaynak: AA

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