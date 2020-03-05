"Mendilim Kekik Kokuyor"
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"Mendilim Kekik Kokuyor"

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girecek.

05.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:04

'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girecek.

"Mendilim Kekik Kokuyor"

Haftanın dram ağırlıklı bir diğer yerli yapımı olan "Mendilim Kekik Kokuyor", yaşadıkları Anadolu kasabasında genç bir kıza gönül veren iki amca oğlunun, savunmasına çağrılmalarıyla birlikte yaşadıklarını anlatıyor.

Mehmet Çevik, Wilma Elles, Hakan Devrim Göztepe, Tarık Bayrak ve Devrim Yakut'un başrollerinde oynadığı filmi Hüseyin Özden ve M. Hakan Kurşun yönetti.

Kaynak: AA


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: "Mendilim Kekik Kokuyor"
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