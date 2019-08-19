Mendil kutusuna gizlenmiş eroin ele geçirildi
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde polis ekipleri, bir şüpheli üzerinde ıslak mendil kutusuna gizlenmiş 20 gram eroin ele geçirdi.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde polis ekipleri, bir şüpheli üzerinde ıslak mendil kutusuna gizlenmiş 20 gram eroin ele geçirdi.
Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında uygulama yaptı.
İlçe merkezinde kimlik kontrolü yapan polis, bir zanlının üzerinde ıslak mendil kutusu içerisine gizlenmiş halde 20 gram eroin buldu.
Zanlı, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.