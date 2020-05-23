Menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası en sessiz bayramını yaşayacak Ordu'nun doğa harikası menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nı sessiz geçirecek.

Ordu'nun doğa harikası menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nı sessiz geçirecek.

Aybastı ilçesindeki 1500 rakımlı Perşembe Yaylası, her mevsim farklı doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

Girişinde doğal gölü bulunan yayla, kano, golf, beyzbol, trekking, yamaç paraşütü gibi etkinliklerle de ziyaretçilerine farklı alternatifler sunuyor.

Bahar ayında canlanan doğasıyla öne çıkan yayla, birbirinden ilginç mendereslerden akan suyun şırıltısı ile kurbağa ve kuşların sesiyle büyülüyor.

Koronavirüs nedeniyle şimdilerde sakinliğin hakim olduğu yaylada, menderes çevresinde otlayan koyunlar ile büyükbaş hayvanların oluşturduğu manzara hayranlık uyandırıyor.

Geçmiş yıllarda havaların ısınmasıyla çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Perşembe Yaylası, tarihinin en sakin bayramını geçirmeye hazırlanıyor.

"Pandemiden sonra ziyaretçileri ağırlamaya hazır"

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzide güzelliklerin, Kovid-19 nedeniyle uzun zamandır gezip görülemediğini söyledi.

Perşembe Yaylası'nın tarihinin en sessiz ve sakin günlerini yaşadığını anlatan Geçtan, "Memleketimiz yeşillerin rengarenk olduğu yer. Yaylamız, yıllık 1 milyondan fazla turist hedefine, inşallah pandemiden sonra bir hareketlilik olursa ulaşmaya, ziyaretçileri ağırlamaya hazır." dedi.

Kışın da salgın sürecine kadar yaylanın tarihi ve turistik açıdan rağbet gördüğünü vurgulayan Geçtan, bölgede alternatif birçok etkinliğin yanında ziyaretçilere kekik otuyla beslenen kuzu etinin de sunulduğunu anlattı.

Geçtan, Perşembe Yaylası'nın ilk kez bu kadar sessiz bir bayram geçireceğine işaret ederek, "Geçen yılki bayramda 3 günde ziyaretçi sayısı 50 bini bulmuştu. İşletmelerimiz bu sayede iki türlü bayram etmişti. Kovid-19 zor duruma düşürdü. Allah nasip ederse, pandemi süreci geçince yine mutlu şekilde burada gezeriz, misafirlerimizi ağırlarız." diye konuştu.

"Daha önceki bayramlarda cıvıl cıvıl oluyordu"

Yayla sakinlerinden Şuayb Akyel de çocukluğunun geçtiği bölgeye her yıl yakınlarıyla gelerek kaldığını ve güzel vakit geçirdiklerini anlattı.

Salgın nedeniyle yaylanın sessizliğe büründüğünü belirten Akyel, "Perşembe Yaylası daha önceki bayramlarda cıvıl cıvıl oluyordu. Her yerde insanlar dolaşıyor, göl kenarında hava alıyor, kamplar yapılarak şehirden uzak doğada zaman geçiriliyordu. Bu bayramda yayla sakin olacak." dedi.

Yaklaşık 200 koyunu otlatan 75 yaşındaki Hami Koyuncu ise önceden bu zamanlarda yaylanın kalabalık olduğunu ancak salgın nedeniyle bu bayramda kimsenin gelmediğini söyledi.

Kaynak: AA