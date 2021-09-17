Menderes, Zorlu ve Polatkan, idam edilişlerinin 60. yılında anılıyor

Hakkari Ak Parti İl teşkilatınca, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun, 16-17 Eylül 1961'de idam edilmelerinin 60. yılında anıldı.

Hakkari'de AK Parti İl Başkan Yardımcısı Zeydin Kaya, parti binasında yaptığı açıklamada, darbenin gerçekleştirildiği dönemin ülkede darbelerin başlangıcı olarak tarihin tozlu sayfalarında yerini aldığını söyledi.

Darbelerle birlikte meydana gelen vesayet hegemonyasının hem ülkenin geleceğini hem de milletin demokrasi, ekonomi, moral ve motivasyonunu öğüttüğünü belirten Kaya, şöyle devam etti:

"27 Mayıs'ta başlayan darbeler 12 Eylül, 12 Mart, 28 Şubat ile devam etmiş ve milletimize büyük zararlar vermiştir. 27 Nisan e-Muhtırası, 15 Temmuz darbe girişimi ile uyandırılmaya çalışılan bu karanlık odaklar, aziz milletimizin 15 Temmuz gecesi gösterdiği kararlılık ile sekteye uğratılmış ve ilelebet engellenmiştir. Türkiye'de darbeler tarihi bir daha açılmamak üzere 16 Temmuz sabahı itibarıyla kapanmıştır. Kişiler değişse de asırlardır süregelen oyunların farkında olan bizler, halkımız ile birlikte hak mücadelemizi sürdürmeye, ülkemizi her çeşit saldırıya karşı müdafaa etmeye devam edeceğiz."