Adnan Menderes ve yol arkadaşları idam edilişlerinin 60'ıncı yılında anıldı

Merhum Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşları Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, idam edilişlerinin 60'ıncı yılında anıldı. AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör, "Türkiye, demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir" dedi.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca AK Parti Ankara İl Teşkilatı'nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör, 27 Mayıs askeri darbesi ile birlikte Anadolu'nun yetiştirdiği çok sayıda vatan evladının yine vatanı için bedel ödemek durumunda bırakıldığını söyleyerek, "Her bir vatandaşımızın gönlünde yer edinen, hamuru vatan sevgisi ile yoğrulan milletin evlatları, hukukun vesayet altına alındığı dönemlerde işkenceler görmüş ve idam sehpalarında şehit edilmişlerdir. Darbelerle birlikte meydana gelen vesayet hegomonyası hem ülkenin geleceğini hem de milletimizin demokrasi, ekonomi, moral ve motivasyonunu öğütmüştür" diye konuştu.

"Din ve vicdan özgürlüğü konusunda attığı adımlarla milletimizin gönlünde yer edinmiştir"

1950 yılında milli iradenin yüksek teveccühü ile dönemin tek parti zihniyetini geride bırakarak iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının ortaya koydukları projeler ile Türkiye'ye çağ atlattıklarını söyleyen Güngör, "Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu coğrafyasından silmeye çalışan CHP iktidarının antidemokratik uygulamalarını rafa kaldıran merhum Menderes, bilhassa din ve vicdan özgürlüğü konusunda attığı adımlarla milletimizin gönlünde yer edinmiştir. Tek parti rejiminin en büyük ayıplarından olan Türkçe ezanı özüne döndürerek, Anadolu'nun Ezan-ı Muhammediye'ye olan özlemini gidermiştir. Ancak vatanın yararına olan bu gidişatın önünü tıkamak isteyenler, türlü yalan ve iftiralarla algı oluşturarak 1960 yılında askerin namlusunu Çankaya Köşkü'ne çevirmişlerdir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir"

"En son 15 Temmuz'da da benzer bir senaryo sahneye koyulmuştur. Ancak milletimiz, darbeler ve darbeciler karşısındaki duruşuyla bu kez millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını bozmuştur" diyen Güngör, "Millete ve hizmete sevdalı kadrolar ile Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Milletimizin feraseti ile ülkemize en kara günleri yaşatanlar tarihin tozlu raflarına, en karanlık günlere tanık olan Yassıada ise tarihe gömülerek bugün 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olarak mührünü tarihe dercetmiştir. Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıraları burada yaşatılmaya devam edecektir. Bu vesile ile 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların tekrar etmeyeceğini, her türlü vesayete karşı var olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyor, demokratik ve özgür bir ülkede yaşayabilmemiz için canlarını feda eden Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız" diye konuştu. - ANKARA

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