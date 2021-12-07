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Menderes yollarında yama çalışması

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Menderes yollarında yama çalışması

Menderes Belediyesi tarafından ilçedeki bozuk yollarda yama çalışması gerçekleştiriliyor.

Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yol yapım çalışmaları sürüyor. Kilit parke ve asfaltlamanın yanı sıra asfalt yamasıyla da yollarda iyileştirme çalışması gerçekleştiriliyor.

Eşit hizmet

Yoğun şekilde yol yapım çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " 44 mahallemize eşit hizmet anlayışımızla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fen işleri müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tüm mahallerimizin yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Yaptığımız çalışmalar kapsamında bozuk olan yollarımızı asfalt yamasıyla da kullanışlı hale getiriyoruz" diye konuştu.

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