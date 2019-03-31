Menderes Türel Oyunu Kullandı

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Partili Menderes Türel, eşi ve iki çocuğuyla sandık başına geldi. Türel çifti, zarflarını iki çocuklarıyla birlikte sandığa attı. Menderes Türel, En büyük temennimiz Antalya'nın kazanması. Ümit ederim ki Antalya'nın yükseliş dönemi aynı şekilde devam edecektir dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Partili Menderes Türel, Döşemealtı ilçesindeki İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde saat 13.00'te oyunu kullandı. Eşi Ebru, çocukları Akant ve Akın ile birlikte okula gelen Türel, sandık görevlileri ve vatandaşlarla bir süre görüşüp kolaylıklar diledi. 1006 numaralı sandığa gelen Türel, burada sıraya girerek bir süre bekledi. Sırası gelen Türel ailesinden oy pusulasını ilk olarak Ebru Türel aldı. Ebru Türel paravanın arkasına Akant ile birlikte gitmeyi tercih etti. Başkan Menderes Türel ise oy pusulasını alıp küçük oğulları Akın ile birlikte paravanın arkasına giderek oyunu kullandı. Paravandan ilk önce Ebru Türel çıkıp sandık başında bir süre Türel'i bekledi. Başkan Türel'in de sandık başına gelmesinin ardından Ebru Türel Akant ile Menderes Türel ise Akın ile birlikte zarfı sandığa attı.

Oy kullanma işleminin ardından konuşan Başkan Türel, 'Antalya'nın geleceği açısından sona derece önemli bir gün. 5 seneye imza atılacak. Milletimiz bugün tarihi bir karara varacak. En büyük temennimiz Antalya'nın kazanması. Ümit ederim ki Antalya'nın yükseliş dönemi aynı şekilde devam edecektir dedi.

Çocuklarıyla birlikte zarfı sandığa atmalarını da değerlendiren Başkan Türel, 'Biz genellikle bütün seçimlerde doğduklarından beri onlarla birlikte sandık başına geliyoruz. Bir dahaki seçimde Akant oy kullanma hakkına sahip olacak. Onların da demokrasi alışkanlıklarını geliştirmesinde etkili olacaktır diye konuştu.

Ebru Türel de seçimin hayırlı bir şekilde sonuçlanmasını diledi. - Antalya

Kaynak: DHA