Menderes Türel, Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından Anadolu Ajansının (AA) foto muhabirlerinin objektifine yansıyan eserlerin yer aldığı "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türel, "haber" kategorisinde "Mehmetçik'ten ilk iftar" başlıklı Özkan Bilgin'in fotoğrafına, "yaşam" kategorisinde "İstanbul'da dolunay" başlıklı Emrah Yorulmaz'ın fotoğrafına ve "spor" kategorisinde ise "Atlı akrobat" başlıklı Serhat Zafer'in fotoğrafını oyladı.

Tüm fotoğrafların çok değerli olduğunu ancak kendisini etkileyen 3 karede oy kullandığını ifade eden Türel, şunları söyledi:

"Kırmızı dolunayın Sultan Ahmet Cami minarelerine dokunan karesinden, şaha kalkmaya hazırlanan at ve binicisinin bizi binlerce yıl öncesine götüren muhteşem hareketi, fotoğraf sanatının estetik kaygılardan da öte anlamlar yüklediğini anlıyoruz. Bazen bir kare, bir tarihi, bir coğrafyayı, hayatı özetleyebiliyor. Hakkari'nin Irak sınırında Şemdinli ilçemiz sınırları içinde bulunan Balkaya Dağlarının vatan savunması için nöbet tutarken iftar öncesi dua etmeleri bu ülkede yaşayan her vatandaş gibi beni de derinden etkiledi. Bir fotoğraf karesine dünyaları sığdırmayı başaran Anadolu Ajansı çalışanlarını yürekten kutluyorum."