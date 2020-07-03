Menderes'teki yangının tahribatı, havadan görüntülendi Menderes'teki yangının tahribatı, havadan görüntülendi İZMİR'in Menderes ilçesinde, orman gençleştirme sahasında çıkan yangının tahribatı, gün ağarınca ortaya çıktı.

Menderes'teki yangının tahribatı, havadan görüntülendi İZMİR'in Menderes ilçesinde, orman gençleştirme sahasında çıkan yangının tahribatı, gün ağarınca ortaya çıktı. Yanan alanın bir kısmının, geçen seneki büyük Tırazlı yangınından sonra ağaçlandırılan alan olduğu öğrenildi. Kırsal Çatalca Mahallesi yakınlarındaki orman gençlendirme sahası alanında, dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen alevleri gören çevredekiler durumu orman işletme ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye 60 arazöz, 5 dozer, 18 su tankeri, 200 orman işçisi ve 15 teknik eleman sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonrasında alevler kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan yangın, geçen sene Tırazlı Mahallesi'nde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine de sıçrayıp, 500 hektarlık alanda etkili olan yangın sonrasında ağaçlandırılan alanı da küle çevirdi. Alevlerin tahribatı, gün ağarınca oraya çıktı. Henüz yeni gençleştirilen ve ağaçlandırılan alanın bir daha yanması, büyük üzüntü yarattı. TARLADAN ÇIKMIŞ

Öte yandan, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, yangının bir tarladan çıktığını ve oradan sıçradığını söyledi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA