Menderes'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı İzmir'in Menderes ilçesinde dün çıkan orman yangınıyla ilgili bölgede piknik amaçlı ateş yaktığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Menderes ilçesinde dün çıkan orman yangınıyla ilgili bölgede piknik amaçlı ateş yaktığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. Çile Mahallesi yakınlarında dün 13.24'te başlayan yangınla ilgili soruşturma yürüten Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kapalı durumdaki bir restoranın yakınında ateş yakıldığını belirledi. E.Y. ile bir arkadaşının piknik amaçlı ateş yaktıktan sonra büyüyen alevleri söndürmeye çalıştığı, ateşi kontrol edemeyince bölgeden araçla uzaklaştıkları yönündeki tespitlerin ardından zanlı gözaltına alındı. E.Y'nin jandarmadaki ilk ifadesinde suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. Dün Çile Mahallesi mevkisinde başlayan yangına 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personelle müdahalede bulunulmuş, yangın ekiplerin çabasıyla gece saatlerinde kontrol altına alınmıştı. Kaynak: AA