Menderes'teki orman yangınına müdahale ediliyor (3)
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Menderes'teki orman yangınına müdahale ediliyor (3)

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan ve genişleyen orman yangını nedeniyle bir site tedbir amaçlı boşaltıldı.

02.08.2020 23:17 | Son Güncelleme: 02.08.2020 23:30

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan ve genişleyen orman yangını nedeniyle bir site tedbir amaçlı boşaltıldı.

İlçede dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangına yakın konumda bulunan Çile Köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın başladı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmalarına 40 arazöz, 7 helikopter ve 2 uçakla başlandı.

Havanın kararmasıyla havadan müdahalenin durduğu yangın bölgesine çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle Ahmetbeyli Mahallesi'nin güneyine doğru ilerlediği gözlenen yangın, yerleşim alanlarını da tehdit etmeye başladı.

Menderes Kaymakamlığı, bölgede bulunan bir sitenin tahliyesine karar verdi.

Özdere Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mahmut Çimen, AA muhabirine, bölgede bulunan 70 hanelik Koru Sitesinin tedbir amaçlı boşaltılmaya başlandığını söyledi.

Yangının Kuşadası-Seferihisar yolunun 200 metre yakınına kadar geldiğini belirten Çimen, "Ege Bölgesi'nin birçok noktasından yangın söndürme ekipleri geldi. Bölgede yoğun duman var. Yangın Çile'den 2 saat içinde geldi. Bölgede çok sert bir poyraz var. Bizim bile burada durmamız tehlikeli. Vatandaşları boşaltıyoruz." dedi.

Jandarma ekipleri, site içinde yaptıkları anonslarla vatandaşların evleri boşaltmasını istedi.

Yol sivil araçlara kapandı

Öte yandan Ahmetbeyli-Özdere kara yolu da yangına müdahale eden araçların rahat geçişinin sağlanması için sivil araçların ulaşımına kapatıldı.

Yangının çıktığı Çile Mahallesi sakinleri de bahçelerine yaklaşan alevleri söndürmek için hortumlar ve kovalarla müdahalede bulundu.

Mahallede sakinlerinden 76 yaşındaki Hayrettin Sertyay, AA muhabirine, öğle saatlerinde başlayan yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğünü söyledi.

Önceki yıllarda mahallelerinde böyle bir yangının olmadığını belirten Sertyay, "Evimiz az kalsın yanacaktı. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor." dedi.

Sertyay'ın eşi 70 yaşındaki Fatma Sertyay ise açıklama yaparken göz yaşlarına hakim olamadı.

Mahallelerinde 100 hanenin bulunduğunu anlatan Sertyay, "Çile mahvoldu. Yangın bizim evimize kadar geldi. İlk anlarda burada kimse yoktu. Tüm mahalle sakinleri sağa sola koştuk. Bereket ki uçaklar geldi. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

Mahallede hobi bahçesi bulunan 65 yaşındaki Sabriye Yılmaz da sabah saatlerinde eşiyle bahçelerini sulamaya geldiklerini, ardından denize girmek için mahalleden ayrıldıklarını ifade etti.

Yangının çıktığını öğrenince geri döndüklerini dile getiren Yılmaz, "Görevliler otomobille geçmemize izin vermedi. Eşim de yürüyerek gitti. Yangın devam ediyor. Çok üzgünüz. Bunca ağaca yazık oldu" ifadelerini kullandı.

Menderes'teki orman yangınına müdahale ediliyor (3)

Kaynak: AA

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