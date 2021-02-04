Menderes'teki miras cinayetini JASAT çözdü
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Menderes'teki miras cinayetini JASAT çözdü

04.02.2021 13:11 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:17
Menderes'teki miras cinayetini JASAT çözdü

İZMİR'in Menderes ilçesinde 8 gün önce bağ evinde pompalı tüfekle vurularak öldürülen Metin Zeybek'in (68) katil zanlısı olarak öz kızı ile kızının erkek arkadaşı gözaltına alındı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde 8 gün önce bağ evinde pompalı tüfekle vurularak öldürülen Metin Zeybek'in (68) katil zanlısı olarak öz kızı ile kızının erkek arkadaşı gözaltına alındı. İkinci evliliğinden dünyaya geldiği babasına, ilk eşinden kalan mirastan kendisine pay vermediği için "Bana hiçbir şey bırakmadın. Senden nefret ediyorum" yazılı mesaj gönderdiği ortaya çıkan S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erkek arkadaşı ise tutuklandı.

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 27 Ocak günü, saat 17.30 sıralarında, ihbar üzerine gittikleri Dereköy Mahallesi'ndeki bağ evinin bahçesinde Metin Zeybek'in cansız bedenini buldu. Zeybek'in pompalı tüfek ile öldürüldüğü belirlendi.

Olayın ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığı dedektifleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı. JASAT'ın oluşturduğu özel ekip, çevredeki güvenlik kameralarına ait kayıtları incelemeye aldı. Cinayetin Zeybek'in mirası için öldürülmüşlma ihtimalini değerlendiren ekipler, kızı S.B. ile erkek arkadaşı U.K.'yi dün evlerine düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

'BANA HİÇBİR ŞEY BIRAKMADIN' MESAJI OLAYI ÇÖZDÜ

Gözaltına alınan S.B.'nin cep telefonunda, babası Nihat Zeybek'e gönderdiği, "Bana hiçbir şey bırakmadın. Senden nefret ediyorum" yazılı mesaj bulundu. Yapılan araştırmalar sonunda da öldürülen Nihat Zeybek'in ilk eşinden kendisine kalan mirasın büyük bölümünü diğer iki kızına bıraktığı ortaya çıktı. Zeybek'in ilk eşinin ölümünden sonra ikinci evliliğini yaptığı, kızı S.B.'nin de bu evlilikten dünyaya geldiği anlaşıldı. S.B.'nin babası ile mirastan kendisine pay vermemesi nedeniyle kavgalı olduğu saptandı.

VASİYETİNDE KIZINI UNUTMADIZeybek'in 2 yıl önce hazırlattığı vasiyetnamesinde ise öldürüldüğü bağ evi ile bahçesini, şüpheli kızı S.B.'ye bıraktığı tespit edildi.

KIZININ ARKADAŞI TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B., mahkemece azmettirici olduğu yönünde delil bulunamadığı gerekçesiyle adli kontrol ile serbest bırakıldı. Erkek arkadaş U.K. ise tutuklanarak Aliağa 1 No'lu T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Menderes'teki miras cinayetini JASAT çözdü
Menderes'teki miras cinayetini JASAT çözdü
Menderes'teki miras cinayetini JASAT çözdü
Menderes'teki miras cinayetini JASAT çözdü
Menderes'teki miras cinayetini JASAT çözdü
Menderes'teki miras cinayetini JASAT çözdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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