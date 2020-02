Menderes'teki deve güreşleri binleri buluştu

24.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:10

İzmir'in Menderes ilçesinde, belediyesi tarafından 5.'si düzenlenen Geleneksel Deve Güreşleri Festivali renkli görüntülere sahne oldu.



Menderes Belediyesi tarafından Çileme Mahallesi'nde 5.'si düzenlenen Geleneksel Deve Güreşleri Festivali, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. 10 bine yakın vatandaş, güzel havanın ve etkinliğin keyfini çıkardı. Yörük kültürünün bir parçası olan ücretsiz etkinlikte, Ege Bölgesi'nden 80 deve yer aldı. Menderes Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun gösterisiyle başlayan festival coşku içinde gerçekleşti.



İlçenin Yörük diyarı olduğunu kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Yüzlerce yıldır özünden ve benliğinden kopmayan Yörüklük, Türk milletinin öz kültürüdür. Binlerce yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Menderes'imiz, Yörük kültürünün de diyarı halindedir. Menderes Belediyesi olarak tarihi ve kültürel değerlerimizi, tarihten geldiği şekliyle geleceğe taşıma amacıyla kültür çalışmalarımızı gerçekleştirirken, Yörük kültürünü de yaşatmak, geleneklerini geleceğe taşımak adına farklı etkinliklerimizi kentimizde yapmaktayız" dedi.



"İlçemizde bir ilki daha hayata geçirmiş olduk"



10 aylık görev süresine de değinen Başkan Kayalar, bu sürede birçok ilki hayata geçirdiklerini belirterek, "Her mahalleye eşit hizmet anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızda mahallelerimizin ivedilikle çözülmesi gereken işlerini sırasıyla tamamlıyoruz. Menderes Kent Konseyi, Menderes Gençlik Konseyi ve Kadın Konseyini kurarak ilçemizde bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Önümüzdeki ay ise ilk kreşimizi hizmete sokuyoruz. Çocuklarımız uzman eğitmenler eşliğinde iyi bir eğitim alarak keyifli vakit geçirirken, çalışan annelerimizin yükü hafifleyecek, kadın istihdamının da önü açılmış olacak. Projemiz, tek bir kreş ile de kalmayacak. Kentimizin çeşitli noktalarında açacağımız kreşlerimiz ile bu sayıyı da arttıracağız. İlçemizin tarihi ve kültürel değerlerini dünyaya tanıtmak adına yaptığımız çalışmalar kapsamında ise ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlıyor, festivallerimiz ile tanıtım atağımızı sürdürüyoruz. Yerel yönetim zincirinin en önemli ayaklarından olan muhtarlarımızla iletişimi artırarak mahallerimize daha etkin hizmet vermek ve sizlerden gelen istek, talep ve önerilerin daha hızlı şekilde çözülmesi amacıyla muhtarlar masamızı da devreye sokarak, ilçemizde bir ilki daha hayata geçirmiş olduk. Menderes'imizin en önemli sorunu olan devlet hastanesi için yapmış olduğumuz girişimler de sonuç verdi. Yeniden hastane inşaatının başlaması için destek veren herkese teşekkür ediyorum. Konunun da yakın takipçisi olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Menderes için aşkla çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Başkan Kayalar, şöyle devam etti:



"Menderes'imiz için yapılan her girişim, her projenin yakın takipçisiyiz. İlçemize yararı olacaksa tüm desteği vermeye hazırız. Eğer Menderes'imize bir zararı olacaksa da bunun karşısında durur ve gereken her türlü kararlılığı gösteririz. Kimse merak etmesin, kimsenin şüphesi olmasın. Bizim için konu Menderes ise gerisi teferruattır. İlçemiz için atılacak her adımı, ince eleyip sık dokuyor, eksilerini ve artılarını kantara çıkarıyoruz. Sonuç ne olursa olsun kazananın Menderes olacağı bir anlayışla hizmetlerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz." - İZMİR

Kaynak: İHA