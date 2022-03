Menderes'te yol yapım çalışmalarına devam

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Menderes Belediyesi ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

"Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda hizmet ediyoruz"

Menderes'te her mahalleye eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Kayalar şunları kaydetti:

"44 mahalleye eşit hizmet anlayışımızla, merkez mahalleler, kırsal mahalleler ve sahil bölgemiz olmak üzere ilçemizin tamamında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Belediye olarak, vatandaşlarımızın talepleri ve bölgede gerekli olan ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet ediyoruz."

"Menderes'te yenilenmeyen yol kalmayacak"

Program dahilinde ekip arkadaşlarının büyük bir istek ve özveriyle çalıştığını da aktaran Başkan Kayalar şöyle devam etti:

" İlçemiz yüz ölçümü olarak İzmir'in üçüncü büyük ilçesi. Bu kapsamda fen işleri müdürlüğümüzün özverili çalışmaları doğrultusunda belirli bir program belirleniyor ve aciliyet durumuna göre çalışmalar şekil kazanıyor. Yapılan çalışmalar konusunda vatandaşlarımızın içi rahat olsun, bir kez daha belirtmek istiyorum, Menderes'te yenilenmeyen hiçbir yol kalmayacak."

"Her şey Menderes için!"

Başkan Kayalar son yapılan yol yapım çalışmasıyla ilgili de şu bilgileri verdi:

"Her mahalleye eşit hizmet anlayışımızla ilçemizin genelinde yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekip arkadaşlarım Cüneytbey Mahallesi 607/1 Sokak'ta yol yapım çalışmalarını tamamladı. İlçemizin her noktasında vatandaşımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Çünkü Her şey Menderes için!"

