Menderes'te Yaşayan Kıbrıs Gazileri 47 Yıl Sonra KKTC'ye Gitti

İZMİR (Bültenler) - Menderes Belediyesi tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 38. yıldönümünde Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Menderes ilçesi Kıbrıs gazileri, Yavru Vatan'a götürüldü. Kıbrıs Harekatı'nda yer alan gaziler 47 yıl sonra gittikleri Kıbrıs'ta duygu dolu anlar yaşadı. 3 günlük gezide gaziler kültürel turun yanı sıra devlet erkanıyla da bir araya geldi.

Yoğun program

Programın ilk gününde gazilerin ilk durağı Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu oldu. Ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret eden gaziler, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve KKTC Başbakan'ı Faiz Sucuoğlu'yla da bir araya geldi. Ziyaretlerde, Menderes'e özgü ürünler de hediye edildi. İkinci gün programında ise gaziler Gazimağusa ve 46 yıl sonra yeniden halkın kullanımına açılan Maraş'ı gezdi. Heyet, son gün ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 38. yıldönümü kutlamalarına katıldı.

Minnet borçluyuz

Düzenlenen geziyle ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " İlçemizde yaşayan Kıbrıs gazilerimizi, KKTC'nin kuruluşunun 38. yıldönümünde Yavru Vatan'a götürdük. Gerçekleştirdiğimiz gezi ile gazilerimiz Kıbrıs Barış Harekatı sonrası ilk kez Kıbrıs'a gitti. Bugün hem bu topraklarda hem de KKTC'de özgür ve bağımsız yaşayabiliyorsak şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Onlar için ne yapsak az. Onlara minnet borçluyuz. Bu vatan uğruna canlarını hiçe sayan gazilerimiz için hizmetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Kayalar'a teşekkür

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Menderes Temsilcisi Mehmet Çopur ise, gaziler olarak büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirterek, " Belediye başkanımız sayesinde Kıbrıs Barış Harekatı'nda yer alan gaziler olarak 47 yıl sonra yeniden Yavru Vatan'a gittik. Bu gezi bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Gazilerin sesi olduğu için Menderes Belediye Başkanımız Mustafa Kayalar'a teşekkür ederim" diye konuştu.

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