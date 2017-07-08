Menderes'te Yanan Bölge Kasım Ayında Ağaçlandırılacak

ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı, İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınında zarar gören alanda temizlik çalışmalarına başladı. Bölgenin kasım ayında yeniden ağaçlandırılacağı bildirildi.



Menderes'te 1 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde başlayan, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, 3 günde kontrol altına alınabildi. Yangına 14 helikopter, 5 uçak, 35 su tankeri, 104 arozöz ve 25 iş makinesi ile müdahale edildi, söndürme çalışmalarının ardından alanda uzun süre soğutma yapıldı.



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla, bölgede soğutma çalışmaları ile birlikte yanan 1000 hektarlık orman alanında arazinin temizlenmesi ve fidan dikimine hazırlanması için gerekli çalışmalara da başlandı. 15 iş makinesi ve 50 işçinin yer aldığı temizlik ve toprak hazırlama çalışmalarının en kısa sürede bitirileceği ve yangından zarar gören alanın, dikim sezonu olan kasım ayında yeniden ağaçlandırılacağı bildirildi.



Bakan Veysel Eroğlu, Menderes'te çıkan orman yangınına 10 dakika gibi bir sürede müdahale etmeye başladıklarını belirterek şunları söyledi:



"Maalesef İzmir'de ve ülkemizin başka yerlerinde orman yangınları ile karşı karşıya kaldık. Ancak orman teşkilatımız çok büyük bir gayret gösterdi. Yangına çok kısa sürede müdahale etti ve canları pahasına mücadele sergiledi. Ben de söndürme ve soğutma çalışmalarının hemen ardından buranın yeniden ağaçlandırılması için talimat verdim. Kasım ayında dikim sezonunun başlamasıyla birlikte fidanları toprakla buluşturmak için çalışmaları şimdiden başlattık."



- İzmir