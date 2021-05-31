Menderes'te turizm sezonu hazırlığı

İzmir'in Menderes ilçesinde sahil bölgesindeki çalışmalar, turizm sezonunun yaklaşmasıyla hız kazandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde sahil bölgesindeki çalışmalar, turizm sezonunun yaklaşmasıyla hız kazandı.

Menderes Belediyesi, ilçenin 43 kilometrelik sahil şeridinde yaz sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Gümüldür, Özdere ve Ahmetbeyli'yi kapsayan alanda ekipler bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıyor.

Turizm sezonu öncesinde sahil bölgesindeki tüm hazırlıkların tamamlanacağını kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Salgın sürecinde önlemlerin hafiflemesi sonrası başlayacak turizm dönemi için hazırlıklarımız sürüyor. 43 kilometrelik sahil şeridimizde ekiplerimiz bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu yaz Menderes'te bir başka güzel geçecek. Turizmin cenneti güzel Menderes'imizde yaz sezonunun en iyi şekilde geçmesi için çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı