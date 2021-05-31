Menderes'te Turizm sezonu hazırlığı
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Menderes'te Turizm sezonu hazırlığı

Menderes'te Turizm sezonu hazırlığı
Bültenler - Haberler | Güncel

Menderes Belediyesi tarafından sürdürülen sahil bölgesindeki çalışmalar turizm sezonunun yaklaşmasıyla hız kazandı.

Menderes Belediyesi tarafından ilçenin 43 kilometrelik sahil şeridinde yaz sezonu için hazırlıklar sürüyor. Gümüldür, Özdere ve Ahmetbeyli'yi kapsayan alanda ekipler bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Yaz Menderes'te bir başka güzel

Turizm sezonu öncesinde sahil bölgesindeki tüm hazırlıkların tamamlanacağını kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " Salgın sürecinde önlemlerin hafiflemesi sonrası başlayacak turizm dönemi için hazırlıklarımız sürüyor. 43 kilometrelik sahil şeridimizde ekiplerimiz bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu yaz Menderes'te bir başka güzel geçecek. Turizmin cenneti güzel Menderes'imizde yaz sezonunun en iyi şekilde geçmesi için çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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