Menderes'te temizlik hareketi

Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde hummalı bir temizlik ve bakım çalışması gerçekleştiriliyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar hava kararıncaya kadar devam ediyor.

7 GÜN HİZMET

Ekipler tarafından haftanın 7 günü gerçekleşen çalışmalarda vatandaşların yoğunlukla kullandığı alanlar olan park, bahçe, piknik ve mesire alanlarında budama, ot temizliği ve genel temizlik çalışmaları yapılıyor. Yaz aylarının gelmesiyle nüfusun arttığı Gümüldür, Özdere ve Ahmetbeyli'de de ekipler hem sahilde hem de sahil çevresinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Menderes'imiz genelinde başlattığımız temizlik hareketiyle vatandaşlarımızın yoğunlukla kullandığı alanlar öncelikli olmak üzere tüm alanlarda temizlik ve bakım işlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yeşilin ve mavinin bir arada olduğu güzel ilçemizde ekiplerimizin hummalı çalışmaları sürüyor. Planlı ve programlı şekilde gerçekleşen çalışmalar ile ilçemizin dört bir noktasına hizmetimizi sunuyoruz. Çevremizi ve doğamızı korumaya, güzelleştirmeye ve yeni yeşil alanlar oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler