Menderes'te tam kapanma döneminde can dostlar unutulmadı
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Menderes'te tam kapanma döneminde can dostlar unutulmadı

Menderes'te tam kapanma döneminde can dostlar unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tam kapanma döneminde çalışmalarını ara vermeden sürdüren Menderes Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmayarak mama desteği yaptı, can dostların tedavilerini kısıtlama döneminde de sürdürdü.

Tam kapanma döneminde çalışmalarını ara vermeden sürdüren Menderes Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmayarak mama desteği yaptı, can dostların tedavilerini kısıtlama döneminde de sürdürdü.

Menderes Belediyesi tarafından, tam kapanma döneminde çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için hizmetler aksamadan devam ettirilirken, bu süreçte sokak hayvanları da unutulmadı. Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, sokak hayvanlarına yönelik mama desteği ile tedavi çalışmaları tam kapanma döneminde de devam ediyor.

İlçede her canlının hakkını korumak adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "17 günlük tam kapanma sürecinde belediye hizmetlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için yanlarında olduğumuz kadar can dostlarımızın da yanındayız. Sokak hayvanlarımız için gerçekleştirdiğimiz mama desteğini tam kapanma sürecinde arttırarak devam ettirirken, tedavilerine yönelik çalışmalarımızı da gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan da isteğimiz evlerinin önüne bir kap mama ve su bırakarak sokak hayvanlarına destek olmaları" diye konuştu. - İZMİR

Menderes'te tam kapanma döneminde can dostlar unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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