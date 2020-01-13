Menderes'te sıcak çorba ikramı

13.01.2020 10:28 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:33

İzmir'in Menderes ilçesinde, İZBAN Cumavosı İstasyonu'nda her sabah sıcak çorba ikramı başladı.



Menderes Belediyesi, ESHOT otobüslerinin de son durağı olan İZBAN Cumaovası İstasyonunda sıcak çorba ikramının başlatıldığını duyurdu. Kış mevsiminin etkisini iyice hissettirdiği bu günlerde Menderesli öğrenci ve vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde dağıtılan sıcak çorbayla ısındı. Uygulama, ilk günden yoğun ise ilgi gördü.



Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, uygulamanın ilk kez gerçekleştiğini belirterek, "Bu soğuk havalarda öğrenci kardeşlerimizin ve vatandaşlarımızın içini ısıtsın diye çorba ikramımızı başlattık. Bugüne kadar yapılmayan bir hizmeti daha ilçemize kazandırmış olduk. Kış ayları boyunca her gün sabah 6.30 itibariyle ESHOT otobüslerimizin de son durağı olan İZBAN Cumaovası İstasyonu önünde kurduğumuz ikram aracımızda çorba ikramımızı gerçekleştireceğiz. Menderes'imizden farklı ilçelere giden vatandaşlarımızı sıcak çorbamızla yolcu ederken, farklı ilçelerden Menderes'imize gelen vatandaşlarımızı da sıcak çorbamızla karşılayacağız. Vatandaşlarımıza sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA