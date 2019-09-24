Menderes'te Otomobilsiz Gün

24.09.2019 08:58

Avrupa Hareketlilik Günü kapsamında Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde Menderes İnönü Caddesinde gerçekleşti. Araç trafiğine kapatılan caddede gerçekleştirilen etkinliklere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Başkan Kayalar pedal çevirdi

Etkinlikler kapsamında ilk olarak bisiklet turu gerçekleşti. Menderesli vatandaşların büyük ilgi gösterdiği bisiklet turuna Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da katıldı. Başkan Kayalar vatandaşlarla birlikte trafiğe kapatılan caddede bisiklet sürdü.

Gün boyu etkinlik

Vatandaşların gönüllerince eğlendiği etkinlikler gün boyu sürdü. Çocuklar, kendileri için kurulan oyun alanlarında keyifle vakit geçirirken aileleri de düzenlenen yürüyüş etkinliğine katıldı. Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu gün vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Devam edecek

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, ilçede bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek, "Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında İnönü Caddemizi gün boyunca trafiğe kapattık, bisikletimizi sürdük, yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Caddemizde kurduğumuz oyun alanlarında çocuklarımızla birlikte keyifli vakit geçirdik. Menderes Belediyesi olarak ilk kez gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizin devamlılığını sağlayacağız. Bu tür etkinliklerle vatandaşlarımızla birlikte olacağız" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler