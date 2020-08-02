Menderes'te orman yangını (2)
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Menderes'te orman yangını (2)

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

02.08.2020 16:45 | Son Güncelleme: 02.08.2020 17:04

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

İlçede dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangına yakın konumda bulunan Çile köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz ile 2 helikopter ve 1 uçakla müdahale edilen yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çalışma yürütülüyor.

Menderes'te orman yangını (2)

Kaynak: AA

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