Menderes'te orman yangını (2)
Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
01.08.2020 17:22 | Son Güncelleme: 01.08.2020 18:59
Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Çamönü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak ve 6 arazöz ile 3 dozer sevk edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangını söndürme çalışması sürüyor.
Kaynak: AA