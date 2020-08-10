Menderes'te orman yangını İzmir'in Menderes ilçesinde ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanda yangın çıktı.

İzmir'in Menderes ilçesinde ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanda yangın çıktı.

Görece Mahallesi yakınlarında duman gören vatandaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanın bulunduğu bölgede çıktığı belirlenen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz ile müdahale başlatıldı.

Kaynak: AA