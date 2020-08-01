Menderes'te orman yangını
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Menderes'te orman yangını

Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

01.08.2020 16:34 | Son Güncelleme: 01.08.2020 16:39

Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Çamönü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak ve 6 arazöz ile 3 dozer sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangını söndürme çalışması sürüyor.

Menderes'te orman yangını

Kaynak: AA

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