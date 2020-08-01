Menderes'te orman yangını Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Çamönü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak ve 6 arazöz ile 3 dozer sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangını söndürme çalışması sürüyor.

Kaynak: AA