Son Dakika | MENDERES'TE ORMAN YANGINI
Son dakika habere göre İZMİR'in Menderes ilçesinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İZMİR'in Menderes ilçesinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler, havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.
Menderes'in Küner Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 13.30 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede 2 helikopterle havadan, 6 arazözle de karadan söndürme çalışması başlatıldı. Alevlere müdahale sürüyor.
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İZMİR, (DHA)-
Kaynak: Demirören Haber Ajansı