Menderes'te Masa Tenisi Turnuvası
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Menderes'te Masa Tenisi Turnuvası

Menderes'te Masa Tenisi Turnuvası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Menderes Belediyesi tarafından düzenlenecek masa tenisi turnuvası için geri sayım başladı.

Menderes Belediyesi tarafından düzenlenecek masa tenisi turnuvası için geri sayım başladı.

Menderes'te masa tenisi turnuvası heyecanı yaşanacak. Görece Spor Salonu'nda 26 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek turnuva kadın ve erkek olarak iki grupta yapılacak. Turnuvaya katılmak isteyenler 25 Haziran Cuma gününe kadar Menderes Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi'ne başvuru yapabilecek.

Sporun her dalına katkı sunacak çalışmaları hayata geçirdiklerini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " Menderes Belediyesi olarak gençlerimizin sporla bütünleşmesi ve sporu yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası haline getirmek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda çok keyifli geçecek bir turnuva gerçekleştireceğiz. Bu hafta sonu düzenleyeceğimiz masa tenisi turnuvasına tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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