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Menderes, Güncel

Menderes'te korona virüs seferberliği

Menderes Belediyesi tarafından tüm dünyada etkisini gösteren korona virüse karşı adeta seferberlik ilan edildi.

21.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:20
Menderes'te korona virüs seferberliği

Menderes Belediyesi tarafından tüm dünyada etkisini gösteren korona virüse karşı adeta seferberlik ilan edildi. İlçe genelinde başlatılan dezenfektasyon çalışmaları aralıksız sürdürülürken, ana caddelerde de virüse karşı dezenfektasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Menderes Belediyesi tarafından korona virüsten korunmak için başlatılan çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanların tamamında dezenfeksiyon çalışmaları arttırıldı. Özel olarak kurulan ekip, tüm gün boyunca ilçenin her noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Kamu alanları başta olmak üzere, vatandaşların yoğunlukla yer aldığı dolmuş, otobüs durakları, huzurevleri, parklar, taksi durakları, eczane, berber ve kuaförlerde dezenfektasyon çalışmaları belediye ekipleri tarafından yapılıyor. Çalışmalar kapsamında ilçedeki ana caddelerde de dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Alınan önlemler kapsamında belediye hizmet binalarında ve şantiyelerde belediye personeli ve vatandaşların vücut sıcaklıkları da ölçülüyor. Vücut sıcaklıkları 38 derecenin üstü çıkan belediye çalışanları ve vatandaşlar hastanelere yönlendiriliyor.

Kira ertelemesi

Yaşanan durumun ekonomiye de etkilemesi nedeniyle Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın talimatı ile belediyeye ait binalarda kiracı olan tüm vatandaşların 2 ay süre ile kiraları ertelendi. İlçedeki tüm vatandaşlara dağıtılan bilgilendirme broşürü ile korona virüsten korunmaya yönelik yapılacaklar anlatılıyor. Bastırılan afişler de kentin dört bir noktasına asılırken, bilbordlara da "Panik yok, önlem var" başlıklı çalışmalar giydirildi. Belediyenin sosyal medya hesaplarından görsel ve videolar ile virüse karşı alınacak önlemlerle ilgili bilgilendirmelerde yapılıyor.

Korona virüse karşı tedbirleri hızlı şekilde aldıklarını ifade eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "İlk günden itibaren korona virüse karşı başlattığımız mücadelemiz devam ediyor. Ekiplerimiz ilçemizin her noktasını dezenfekte etmek için büyük bir özveri ile çalışıyor. Şu ana kadar Menderesimizde girilmedik mahalle bırakmadık. 44 mahallemizin tamamında dezenfektasyon çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve bu çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bunun yanı sıra belediye hizmet binalarımız ve şantiyelerimizde de ateş ölçer ile hem çalışma arkadaşlarımızın hem de vatandaşlarımızın vücut ısılarını ölçüyor, 38 derecenin üzerinde olanları hastaneye yönlendiriyoruz. Şükür ki şimdiye kadar böyle bir durumla karşılaşmadık. Belediyemizin kiracısı olan vatandaşlarımızın da 2 ay süreyle kiralarını erteledik. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan görseller ve videolar ile vatandaşlarımızı bilgilendirici çalışmaları da paylaşıyoruz" dedi.

"Hep birlikte başaracağız"

Vatandaşların kurallara uyması gerektiğini de kaydeden Başkan Kayalar, "Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz var, lütfen yetkililerin belirttiği kurallara uyalım. Bu mücadele hepimizin mücadelesi, hep birlikte bu sorunun üstesinden geleceğiz. Belediye olarak biz üzerimize düşen görevi nasıl yerine getiriyorsak, vatandaşlarımızın da üzerine düşen görevleri yerine getirmesini istiyoruz. Bunun da başında mümkün olduğunca evden dışarı çıkmamak geliyor. Özellikle de 65 yaş üstü vatandaşlarımız bu konuda hassasiyet göstermeli" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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