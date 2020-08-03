Menderes'te korkutan orman yangını (6)
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Menderes'te korkutan orman yangını (6)

YANGIN YOLA SIÇRADI İzmir'in Menderes ilçesi Çile Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan yangın, Özdere - İzmir Caddesi'ne sıçradı.

Menderes'te korkutan orman yangını (6)
03.08.2020 03:30 | Son Güncelleme: 03.08.2020 04:03

YANGIN YOLA SIÇRADI 

İzmir'in Menderes ilçesi Çile Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan yangın, Özdere - İzmir Caddesi'ne sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılan yangın, Özdere sahile doğru ilerlemeye devam ederken, jandarma ekipleri ise çevrede oturanların evlerini boşaltmaları için anons ederek, vatandaşları uyardı.

YANGIN KORU SİTESİ'NE SIÇRADI

İzmir'in Menderes ilçesindeki yangın, Özdere - İzmir Caddesi'nin ardından, Koru Sitesi'ne sıçradı. Jandarma ekiplerinin risk taşıdığı gerekçesiyle 79 hanenin bulunduğu Koru Sitesinde oturanlar,  akşam saatlerinde tahliye edilmişti. Gece rüzgarın da etkisiyle yayılmaya devam eden yangının kontrol altına alınması için ekipler, çalışmalarını karadan yoğun şekilde sürdürüyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte söndürme çalışmalarına havadan da destek sağlanacağı ifade edildi.  

Kaynak: DHA

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