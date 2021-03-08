Menderes'te kadınlar unutulmadı

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde emekçi kadınları unutmadı.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, eşi Aslı Kayalar ile birlikte ilçedeki emekçi kadınlarla buluştu. Başkan Kayalar, buluşmada kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Kadınların hayatın her alanında en iyiyi sunmak adına emek sarf ettiklerini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde ilçemizdeki fabrikalarda çalışan ve çeşitli meslek gruplarında esnaflık yapan kadınlarımızla bir araya geldik, bu özel günlerini kutladık. Kadınlarımızın bir gün değil her gün yanlarındayız. Onların destekçisi olarak sesleri olmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı