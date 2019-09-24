Menderes'te hırsızlık şüphelisi iki kişi yakalandı

24.09.2019 16:34

İzmir'in Menderes ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evden cep telefonu ve para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığın V.D, G.D. ve G.E. tarafından yapıldığını belirledi.

Ekipler, zanlıların kullandığı kamyoneti, durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler, duvara çarparak kaza yaptı. Kaza yerinden kaçan şüphelilerden V.D. ile G.D. yakalandı.

Olay yerinden kaçan G.E.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA