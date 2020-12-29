Menderes'te Giyim Bankası açıldı

Menderes Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanması için oluşturulan Giyim Bankası hizmete açıldı.

Menderes Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanması için oluşturulan Giyim Bankası hizmete açıldı.

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz kıyafet desteği sunan hizmet hayata geçirildi. Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın seçim vaatlerinden olan Giyim Bankası ilçe merkezinde hizmete açıldı.

Verilen sözlerin yerine getirildiğini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Söz verdiğimiz bir projeyi daha hayata geçirdik. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için Giyim Bankası'nı kurduk. İlçe merkezimizde Gediz Elektrik Hizmet Noktası karşısında yer alan Menderes Belediyesi Giyim Bankası'ndan vatandaşlarımız faydalanabilirler. Uygulama kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze başvuru yapan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kıyafetler ücretsiz verilecektir. Projeye destekte bulunmak isteyen vatandaşlarımız ise Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz veya Giyim Bankası'na başvuru yapabilirler. Gönül köprüsü olarak hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Projemiz Menderes'imize hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı