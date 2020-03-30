Menderes'te can dostlar unutulmadı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Menderes'te can dostlar unutulmadı - Haberler
Koronavirüs, Menderes, Güncel

Menderes'te can dostlar unutulmadı

Menderes Belediyesi tarafından koronavirüs ile mücadele sürdürülürken, sokakta yaşayan hayvanlar da unutulmadı.

30.03.2020 08:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 08:48
Menderes'te can dostlar unutulmadı

Koronavirüs ile mücadelede yoğun bir çalışma yürüten Menderes Belediyesi, bu süreçte sokakta yaşayan can dostları da unutmadı. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın talimatıyla sokaktaki hayvanlara mama desteği arttırıldı.

Başkan Kayalar da katıldı

Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından ilçenin her noktasında yürütülen çalışmalara Başkan Kayalar da katıldı. Can dostlar ile bir araya gelen Başkan Kayalar, hayvanları kendi elleriyle besledi.

Destek sürecek

Can dostların emin ellerde olduğunu ifade eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " Koronavirüs ile mücadelemiz kapsamında sokaklarımız boşalmış olsa da bu sokaklarda yaşayan can dostlarımızı unutmadık. Veteriner işleri müdürlüğümüzdeki ekip arkadaşlarımızla birlikte sokakta yaşayan hayvanlarımıza mama desteğinde bulunuyoruz. Can dostlarımıza desteğimiz sürecek. Vatandaşlarımızın da can dostlarımızı unutmamasını ve evlerinin, iş yerlerinin önüne bir kap mama ve su bırakmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan çağrı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmalı Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan çağrı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmalı
Koronavirüs ilacı, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı Haberler
Koronavirüs ilacı, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin lira Haberler
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin lira
Abdülhamid'in hayali olan asrın projesinde sona doğru! 50 ili etkiliyor Haberler
Abdülhamid'in hayali olan asrın projesinde sona doğru! 50 ili etkiliyor
İmamoğlu bu fotoğrafı paylaşarak isyan etti: Koronayı da organize kötülüğü de aşacağız Haberler
İmamoğlu bu fotoğrafı paylaşarak isyan etti: Koronayı da organize kötülüğü de aşacağız
Bilim insanları, koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesini açıkladı Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesini açıkladı
Haftalık burç yorumları 30 Mart - 5 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 30 Mart - 5 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Türk Kızılayı'ndan koronavirüs müjdesi! Kan nakliyle tedaviye başlanıyor
Türk Kızılayı'ndan koronavirüs müjdesi! Kan nakliyle tedaviye başlanıyor
Trump'tan koronavirüs açıklaması: ABD'de bu süreçten 200 bin ölümle çıkarsak iyi bir iş çıkardık demektir
Trump'tan koronavirüs açıklaması: ABD'de bu süreçten 200 bin ölümle çıkarsak iyi bir iş çıkardık demektir
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı
Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı
Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınındaki verilerin tutarsız olduğu iddialarını yalanladı
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınındaki verilerin tutarsız olduğu iddialarını yalanladı
New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı
New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio: 1 haftalık tıbbi malzeme kaldı
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio: 1 haftalık tıbbi malzeme kaldı
Büyükçekmece'de parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı, ev mühürlendi
Büyükçekmece'de parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı, ev mühürlendi
Gaziantep'te gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu
Gaziantep'te gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu
İngiltere'den koronavirüs açıklaması: Daha fazla ölüm bekliyoruz
İngiltere'den koronavirüs açıklaması: Daha fazla ölüm bekliyoruz
ABD için korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 100-200 bin arasında olabilir
ABD için korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 100-200 bin arasında olabilir
ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız
ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız
Meclis doktoru, virüs şüphesiyle tedbiren gözlem altına alındı
Meclis doktoru, virüs şüphesiyle tedbiren gözlem altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi
İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık
İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık
Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi
Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi
Moskova'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Moskova'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı
İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı
Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya, vaka sayısı ise 214'e yükseldi
Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya, vaka sayısı ise 214'e yükseldi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verileri sahadaki verilerden farklı değil
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verileri sahadaki verilerden farklı...
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4
Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı
Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 606'ya yükseldi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 606'ya yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Fahrettin Koca İçişleri Bakanı
Magazin Sıla Seda Akgül Acun Ilıcalı Prens Charles
Spor Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Wuhan Ankara Fatih Terim
Şu an buradasınız: Menderes'te can dostlar unutulmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 09:52:58. #1.14#
title