Menderes'te camiler ibadete hazır Menderes'te ibadete açılacak camilerde dezenfeksiyon çalışması Menderes Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

Menderes'te ibadete açılacak camilerde dezenfeksiyon çalışması Menderes Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

Menderes Belediyesi tarafından sürdürülen korona virüs ile mücadele çalışmaları devam ediyor. İlçe genelinde süren dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında, genelge gereği 29 Mayıs Cuma günü yeniden ibadete açılacak camilerde de dezenfeksiyon çalışmaları Menderes Belediyesi tarafından kurulan özel ekip tarafından gerçekleştirildi.

Tüm camilere el dezenfektanı

İlçede ibadete açılacak 46 camide ilaçlama ekibi dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştirilirken, ibadethane temizlik ekibi de temizliklerini gerçekleştirdi. Vatandaşların camiye girerken kullanması için el dezenfektanı da Menderes Belediyesi tarafından tüm camilere verildi.

"Desteğimiz sürecek"

Korona virüs ile mücadeleye yoğun bir mesai harcadıklarını kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "İlçe genelimizde salgına karşı sürdürdüğümüz mücadelemiz tüm hızıyla sürüyor. Tüm imkanlarımızı salgının önlenmesi ve yayılımının azalması için kullanıyoruz. Açıklanan genelgelere de harfiyen uyuyor ve gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. İlçemizin her noktasında gerçekleştirdiğimiz dezenfeksiyon çalışmalarımız salgının başladığı ilk günden itibaren sürüyor. Bu kapsamda genelgelerle belirtilen tüm alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarımız sürekli gerçekleştiriliyor. Cuma günü de yeniden ibadete açılacak camilerimizde dezenfeksiyon çalışmalarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımız için desteğimizi sürdüreceğiz. Cuma günü vatandaşlarımız camilere giderek ibadetlerini gönül rahatlığıyla yerine getirebilir" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA