Menderes'te Bayram öncesi denetim

Kurban bayramı öncesi kurban satış ve kesim yerlerinde Menderes Belediyesi tarafından denetim ve bakım çalışması gerçekleştirildi.

Menderes Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı öncesinde ilçede kurulan kurban satış ve kesim yerlerinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde kurbanlıkların menşei, sağlık raporları, küpesi ve numarasına bakılırken, satış alanlarında da hijyen ve uygunluk kontrolleri yapıldı.

Bayramda da devam edecek

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar çalışmaların bayram süresince devam edeceğini belirterek, " Menderes Belediyesi olarak ilçemiz genelinde kurulan tüm kurban satış ve kesim alanlarında denetimlerimizi ve bakım çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Zabıta müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz denetimlerde gerekli şartların yerine getirilip getirilmediğine bakarken, temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz de alanların temizlik ve bakım çalışmalarını yerine getiriyor. Vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için görevimizin başında olacak ve çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler