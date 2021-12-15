Menderes'te barajdan kurtarılan köpek yavrusu sahiplendirildi - Haberler
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Menderes'te barajdan kurtarılan köpek yavrusu sahiplendirildi

Menderes'te barajdan kurtarılan köpek yavrusu sahiplendirildi
AA / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel

İzmir'in Menderes ilçesinde barajda boğulmak üzereyken kurtarılan köpek yavrusu, sahiplendirildi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde barajda boğulmak üzereyken kurtarılan köpek yavrusu, sahiplendirildi.

Menderes Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çevredekilerin yardımıyla kurtarılan yavru köpek, Menderes Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Köpek, buradaki müdahaleyle yaşama yeniden tutundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, yavru köpeğinin durumunun iyi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yavru köpeği tedavisinin ardından bir vatandaşımız sahiplenmek istedi. Biz de yavru köpeğimizi yeni ailesine kavuşturduk. Başta köpeği boğulmaktan kurtaran vatandaşlarımız olmak üzere sahiplenerek ona yeni bir yaşamın kapılarını açan vatandaşımıza ve belediye ekiplerimize teşekkür ederim. Bu hayatı ortak yaşadığımız can dostlarımız için özveriyle çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Menderes'te barajdan kurtarılan köpek yavrusu sahiplendirildi

Menderes'te barajdan kurtarılan köpek yavrusu sahiplendirildi

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