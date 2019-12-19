Menderes'te atık ilaçlar toplanıyor

19.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:33

İzmir'in Menderes ilçesinde, süresi dolan, kullanılmayan ilaçların toplanarak imha edilmesi için proje başlatıldı.



Menderes Belediyesi ile Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP) arasında yapılan protokol ile ilaçların toplanmasına yönelik başlatılan proje kapsamında ilk atık ilaç toplama kutuları ilçedeki eczanelere kondu. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da, ÇEKOOP yönetim kurulu ile birlikte eczaneleri ziyaret ederek uygulamayı yerinde inceledi. Proje kapsamında Menderes'teki eczanelere üzerinde Menderes Belediyesi, İzmir Eczacılar Odası ve Çevreci Eczacılar Kooperatifinin amblemleri bulunan büyük, sarı variller yerleştirildi. Vatandaşlar tarafından atık ilaçların bırakılabileceği variller dolduğunda, Menderes Belediyesi tarafından toplanarak imhaya gönderileceği öğrenildi.



Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, tarihi geçmiş, kullanılmayan ilaçların çevreye ve doğaya zarar verdiğini hatırlatarak, "İzmir'in içme suyu kaynağı olan baraj havzasını, yer altı sularımızı, denizlerimizi ve doğamızı koruyoruz. Çevreci Eczacılar Kooperatifi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz atık ilaçların toplanmasına yönelik çalışmamız kapsamında uygulamanın başladığı eczanelerimize ziyaret gerçekleştirdik. Destek veren herkese teşekkür ederim. Tüm vatandaşlarımızı kampanyamıza desteğe davet ediyoruz. Süresi dolan, kullanılmayan ilaçlarınızı lütfen çöpe değil, eczanelerde yer alan atık ilaç toplama kutularına atın" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA