Menderes'te, ağaçlandırma sahasında yangın (4) BAKAN PAKDEMİRLİ BÖLGEYİ HAVADAN DENETLEDİTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'daki Kabine Toplantısı'ndan yangın nedeniyle ayrılarak, İzmir'e geçti.

BAKAN PAKDEMİRLİ BÖLGEYİ HAVADAN DENETLEDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'daki Kabine Toplantısı'ndan yangın nedeniyle ayrılarak, İzmir'e geçti. Burada helikopter ile havadan denetim gerçekleştiren Bakan Pakdemirli, yetkililerden bilgi aldı. Bölgede soğutma çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA