Menderes'te, ağaçlandırma sahasında yangın (3) KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Menderes ilçesindeki Görece Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale sonucu kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Menderes ilçesindeki Görece Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Davut CAN/İZMİR,

Kaynak: DHA