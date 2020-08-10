Menderes'te, ağaçlandırma sahasında yangın (1) İZMİR'in Menderes ilçesindeki ağaçlandırma sahasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İZMİR'in Menderes ilçesindeki ağaçlandırma sahasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Menderes'in kırsal Görece Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasında, saat 15.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 söndürme uçağı, 4 helikopter ve 20 arazöz ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: DHA