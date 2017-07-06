Menderes'te Ağaçlandırma Hazırlığı

İZMİR'in Menderes İlçesi'nde yaklaşık bin hektarlık ormanın zarar gördüğü yangının ardından, bölgenin yeniden ağaçlandırılması için çalışma başlatıldı.



Menderes'te geçen 1 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılıp geniş bir alanda etkili olan yangın, söndürüldü. Günlerce devam eden yangında, yaklaşık bin hektarlık orman zarar gördü. Yangının ardından, arazide yapılacak ağaçlandırma için temizlik çalışmalarına başlandı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri yardımıyla yanan alandaki enkazı kaldırıp, yamaçlardaki ağaçlandırma çalışması için teraslar oluşturuyor.



- İzmir