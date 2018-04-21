Menderes'te 23 Nisan Coşkusu

Menderes Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, gerçekleştirilecek gösterilerle kutlanacak. İlçede Haluk Levent coşkusu yaşanacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Menderes Belediyesi tarafından 19 Mayıs Stadyumunda etkinlik düzenlenecek. Gün boyu sürecek ve oyun alanının kurulacağı statta palyaço gösterileri, yüz boyama etkinliklerinin yanı sıra Maşa ve Koca Ayı gösterisi gerçekleşecek, sevilen sanatçı Haluk Levent konser verecek.

Etkinlikle ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağanı olan günde Menderes'te biz de coşkuyu en güzel şekilde yaşayacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında tüm halkımızı etkinliklerimize davet ediyorum. Gelin bu güzel coşkuyu hep birlikte yaşayalım" dedi. - İZMİR