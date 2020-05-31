Menderes sahilleri hazır
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Menderes sahilleri hazır

İzmir'in Menderes ilçesinde, belediye tarafından ilçenin sahil bölgesinde turizm sezonu için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Menderes sahilleri hazır
31.05.2020 12:26 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:29

İzmir'in Menderes ilçesinde, belediye tarafından ilçenin sahil bölgesinde turizm sezonu için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Korona virüsü salgınında normalleşme sürecinin başlangıcı olan 1 Haziran Pazartesi günü turizm sezonunun da başlayacak olması nedeniyle Menderes Belediyesi, sahil bölgelerinde hazırlıklar yaptı. Vatandaşların sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir tatil geçirmesi için çalışmalarını yürüten Menderes Belediyesi, Gümüldür, Özdere ve Ahmetbeyli'de sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak düzenlemeler gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Eşsiz doğası, mavisi ve yeşili, gecesi ve gündüzüyle Gümüldür, Özdere ve Ahmetbeyli yerli ve yabancı turistler için ideal bir turizm bölgesi. 1 Haziran itibariyle turizm sezonunun başlayacak olması nedeniyle biz de hazırlıklarımızı gerçekleştiriyoruz. Salgın sonrası yeni düzende yeniliklerimizle turizme merhaba diyoruz. Salgın nedeniyle turizm bölgemizde genelge gereği alınan kurallara harfiyen uyuluyor. Menderes'imizin 43 kilometrelik sahil şeridinde gerekli standartların sağlanması adına ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Gerek yerel yönetim olarak biz gerekse otellerimiz ve işletmelerimiz yeni düzene titizlikle hazırlandı. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla tatillerini gerçekleştirmesi için Menderes olarak hazırız. Tatil cenneti olan sahil bölgemize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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